"Люди будут голодать": в США из-за COVID-19 придется убить тысячи свиней

В США фермеры вынуждены отправлять свиней на эвтаназию, так как мясоперерабатывающие заводы закрыты из-за пандемии COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, в штате Миннесота свиноводы вынуждены умерщвлять тысячи животных, так как им попросту негде их содержать. Кроме финансовых потерь, это является еще и сильным стрессом для самих фермеров.

37-летний Брэд Лоннеман рассказал, что ему пришлось усыпить уже 145 поросят, так как завод, куда он сдает взрослых свиней, закрыт. Из-за этого он уже потерял 20 тысяч долларов.

"У меня не было выбора. Я не вижу никакой радости в эвтаназии животных, это неэтично", – заявил он.

В США из-за COVID-19 придется убить тысячи свиней DailyMail

56-летний Ренди Виерцема за неделю сдавал на убой около 180 свиней. Сейчас он столкнулся с такой же ситуацией, как и его коллега – ему уже пришлось усыпить несколько здоровых особей, так как завод JBS USA закрыт с 20 апреля. Кроме его личных убытков, это грозит и началом голода в регионе.

"Свиньи, которых я отправляю на завод по переработке, стоят около 150 долларов за тушу. Если мне придется усыпить их, я потеряю деньги. Животноводство должно возобновиться, иначе люди будут голодать. Это вопрос национальной обороны и безопасности", – заявил он.

Кроме того, он отметил, что это не только физическое, но и эмоциональное напряжение.

Ренди Виерцема DailyMail

"Мы действительно заботимся о своих животных, так что эвтаназия – это последнее, что я хочу делать", – сказал фермер.

Специалист по свиноводству доктор Джоэл Нерем подтвердил, что такая ситуация действительно сильно бьет по психике фермеров.

"Это огромный психологический урон, потому что фермеры заботятся о животных, которых они выращивают", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, домашние животные не способны обеспечить своих хозяев иммунитетом к COVID-19.

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