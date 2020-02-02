"Люди боялись": в США пассажир устроил переполох на борту самолета и поплатился

В США с рейса авиакомпании American Airlines сняли пассажира, который зашел в самолет в противогазе и не захотел его снимать.

Мужчина в противогазе сел на борт в Хьюстон из Далласа. Бортпроводники рейса попросили его снять маску из-за жалоб других пассажиров, но он отказался. Работники лайнера были вынуждены снять его с рейса, который из-за инцидента задержался почти на час, сообщает BBC.

"Я поднял голову и увидел, что какой-то парень идет по салону в противогазе, который закрывает все лицо, странное было зрелище. И сразу же люди в самолете начали это обсуждать", - рассказал техасскому телевидению один из пассажиров рейса Джозеф Сэй.

For real, a gas mask? Sigh. pic.twitter.com/uQ0BYSJghe — Joseph D S❄️ (@ThePlatypusesTX) January 31, 2020

"Лица его не было видно, кто он такой, понять было невозможно. Люди боялись, что он что-то пронес на борт и надел противогаз для собственной безопасности", - отметил пассажир.

Вначале Сэй подумал, что противогаз как-то связан со вспышкой коронавируса в Китае и других странах мира. "Но потом я заметил, что в противогазе нет фильтра, так что эта теория теряла смысл. Женщина, которая сидела рядом с ним, сказала, что он хотел этим что-то сказать. Уж не знаю, что именно", - рассказал пассажир.

Когда пассажир был удален из самолета, его посадили на следующий рейс - но только после того, как он согласился снять противогаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе. Из-за поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера.

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