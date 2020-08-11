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Людей уложили на землю и били ногами: появилось видео из отделения милиции в Минске

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
6,5 т.
В Минске отделения милиции переполнены

В Минске отделения милиции переполнены.

В сети появилось видео с переполненным внутренним двором Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста.

Как сообщает "Главред" в YouTube, сотни задержанных спали прямо на земле возле здания.

"Лежат штабелями", – комментирует автор видео.

Периодически милиционеры подходили к лежащим и били их ногами.

Как писал OBOZREVATEL:

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