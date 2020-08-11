Людей уложили на землю и били ногами: появилось видео из отделения милиции в Минске

В Минске отделения милиции переполнены.
В сети появилось видео с переполненным внутренним двором Октябрьского РУВД Минска, где удерживают участников акций протеста.
Как сообщает "Главред" в YouTube, сотни задержанных спали прямо на земле возле здания.
"Лежат штабелями", – комментирует автор видео.
Периодически милиционеры подходили к лежащим и били их ногами.
Как писал OBOZREVATEL:
протесты в Беларуси утихли после семичасового противостояния людей с силовиками. По состоянию на три часа ночи 11 августа протестующих вытеснили с центра Минска и сняли оцепление.
После протестов десятки людей с сильными ожогами, осколочными и пулевыми ранениями попали в военный госпиталь Минска.
OBOZREVATEL следит за протестами в Беларуси онлайн.