Людей экстренно вывозят: в Казахстане прогремел мощный взрыв на военных складах

В Арыси (Казахстан) утром 24 июня на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.

Жителей срочно вывозят из города. Информации о погибших и пострадавших пока нет, передает "Sputnik Казахстан".

На месте взрыва работают более 50 спасателей и 12 единиц пожарной техники МЧС Туркестанской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Взрыв в Арыси скриншот

"Взрыв произошел в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области", - сообщили очевидцы.

В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.

40 автобусов уже выехали за первой партией жителей. Всего в Арыси проживает около 43 тысяч человек.

По дороге в направлении Шымкента образовалась автомобильная пробка из покидающих город жителей. Люди говорят, что их предупредили о возможной эвакуации и необходимости приготовить документы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Черниговской области на территории арсенала Командования сил поддержки ВСУ в ночь на 9 октября 2018 года произошли взрывы.

Жители Ични рассказали об ужасах ЧП на складах ВСУ. Также горожане поведали о бегстве из ''пылающего'' города.

Основная версия причины взрывов на складах боеприпасов ВСУ в Ичне, которую выдвигали и в СБУ, и в Генштабе - диверсия.

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