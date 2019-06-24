ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Людей экстренно вывозят: в Казахстане прогремел мощный взрыв на военных складах

2.8тЧитать материал на украинском

В Арыси (Казахстан) утром 24 июня на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.

Жителей срочно вывозят из города. Информации о погибших и пострадавших пока нет, передает "Sputnik Казахстан".

На месте взрыва работают более 50 спасателей и 12 единиц пожарной техники МЧС Туркестанской области (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Взрыв в Арыси

Взрыв в Арыси

скриншот

"Взрыв произошел в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области", - сообщили очевидцы.

В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.

40 автобусов уже выехали за первой партией жителей. Всего в Арыси проживает около 43 тысяч человек.

По дороге в направлении Шымкента образовалась автомобильная пробка из покидающих город жителей. Люди говорят, что их предупредили о возможной эвакуации и необходимости приготовить документы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Казахстан
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Что то подсказывает, что в Казахстане это будет не последний взрыв.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel