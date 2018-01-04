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Любые средства: Израиль нанес мощный авиаудар по сектору Газа

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Израиль нанес мощные авиаудары о объектам "террористической инфраструктуры" в секторе Газа.

Такая реакция последовала после запуска трех ракет по мирным жителям, сообщает израильская армия в своем Twitter.

"В ответ на три ракеты, запущенные по южным районам Израиля из сектора Газа, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической инфраструктуре в секторе Газа", - сказано в сообщении.

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Израиль жестко ответил на новую атаку из сектора Газа

Отмечается, что Израиль готов "использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан".

Как сообщал "Обозреватель", израильские танки и самолеты нанесли 29 декабря удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа, которые выпустили утром три ракеты по Израилю.

Место
Израиль
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