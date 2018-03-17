Любви не было: Навка призналась, почему вышла замуж за "говорящую голову" Путина

Бывшая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка призналась, что изначально муж ей внешне не понравился.

С Песковым Навка познакомилась на дне рождения друга, передает "Дни.ру". Пресс-секретарь сперва воспринял Навку не как олимпийскую чемпионку, а как девушку из рекламы краски для волос.

Навка призналась, что с ее стороны не было любви с первого взгляда. Более того, внешне Песков ей не понравился.

"Но он своим вниманием добивался встречи со мной, я долго сторонилась. Потом что-то щелкнуло, потому что он настолько деликатно, талантливо и по-джентельменски, знаешь, с поцелуем рук, никогда не переходил грань, очень аккуратно, нежно взращивал любовь во мне. Я вдруг поняла и подумала: "Господи, как я это раньше не замечала?" – рассказала Навка.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Как писал "Обозреватель", ранее Путин упрекнул Пескова из-за разговорчивости.