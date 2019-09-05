Любовницы Трампа: грозит ли импичмент президенту США за внебрачные романы

Прошлогодний скандал вокруг романа президента США Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс, который казалось бы утих, может набрать новые обороты.

Американская газета "The Washington Post" опубликовала статью, в которой говорится, что конгрессмены хотят провести расследование тайных выплат Трампа взамен на молчание об их связи с действующим президентом.

OBOZREVATEL разбирался в этом и предыдущих скандалах, а также насколько они угрожают карьере Трампа.

Порноактриса Сторми Дэниелс и Дональд Трамп Коллаж

Вредные связи

Бывший адвокат президента США Майкл Коэн уже несколько месяцев отбывает свое трехлетнее наказание в тюрьме штата Нью-Йорк за уклонение от уплаты налогов, за ложь Конгрессу и за нарушение правил финансирования избирательной кампании.

Суть последнего преступления состоит в незаконных выплатах любовницам действующего президента США Дональда Трампа: чтобы они молчали о прежних связях с нынешним хозяином Белого дома. Так, 130 тыс долларов было заплачено порноактрисе Сторми Дэниелс и 150 тыс долларов – бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

В материалах дела Дональд Трамп фигурирует как "Лицо-1". Но прокуроры завершили расследование, не предоставив никаких обвинений кому-либо, кроме Коэна. Хотя Демократы уверены, что действия бывшего адвоката не могли состояться без согласования с клиентом.

К тому же сам Коэн, признал свою вину и пошел на сделку со следствием, заявив, что платил девушкам по указанию Дональда Трампа.

Источники The Washington Post сообщили, что юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проведет слушания и пригласит на них этих свидетелей уже в октябре. Демократы надеются, что теперь будет достаточно доказательств, чтобы назвать Трампа соучастником этого эпизода и привлечь его к ответственности.

Правда, привлечь к уголовной ответственности действующего президента, согласно американскому законодательству, невозможно. А освободить его от должности можно только через импичмент. И будущие слушания ставят целью запустить процедуру импичмента президенту Трампу.

Треугольник "Мюллер-Трамп-Россия"

Еще один вопрос, который несмотря на завершение следствия может догнать Дональда Трампа – вмешательство России в президентские выборы 2016 и возможный сговор руководителей Кремля и Белого дома.

Вывод специального прокурора США Роберта Мюллера о результатах расследования российского влияния на голосование не привел достаточных доказательств, чтобы доказать возможное преступление Трампа или его членов его команды в этом деле. Однако, в докладе Мюллер задокументировал попытки лидера государства воспрепятствовать расследованию.

Роберт Мюллер, спецпрокурор США EPA / UPG

До сих пор Трампу и его команде удавалось блокировать публикацию полного доклада бывшего спецпрокурора и попытки запустить процедуру импичмента. Но на этот раз Демократы тщательно готовят доказательства против президента США. По информации The Washington Post, уже на следующей неделе (когда Палата представителей вернется на сессию), юридический комитет Палаты представителей планирует продолжить работу над пятью эпизодами возможного препятствования правосудию Трампом, которые были изложены в докладе спецпрокурора.

В частности, речь идет о просьбе Трампа к бывшему руководителю ФБР Джеймсу Коми отложить дело советника по национальной безопасности Майкла Флина. Также описана попытка Трампа избавиться от генерального прокурора Джеймса Сешенса, который отказался от расследования вмешательства России, чем разозлил Трампа.

Кроме того, есть сведения о попытках освободить Мюллера – для этого Трамп привлек юрконсультанта Белого дома Дона Макгана. Зафиксирован факт, что Макган упомянул о "сумасшедшей" просьба Трампа в телефонном разговоре.

И хотя следствие Мюллера не подтвердило связей между предвыборным штабом президента США и Кремлем, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн во время слушаний в Конгрессе заявил, что нынешний президент заранее знал о том, что Wikileaks обнародует переписку национального комитета Демократической партии во время избирательной кампании. Тогда эта "утечка" существенно повлияла на ход предвыборной кампании.

Генеральный прокурор США Уильям Барр по результатам следствия подтвердил, что именно российская спецслужба ГРУ распространила письма с сервера Демократической партии через Wikileaks. Однако расследование не нашло доказательств того, что Дональд Трамп или кто-то из его помощников вступали в сговор с Россией.

Продолжение следует?

Часть президентской команды – руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и бывший адвокат Майкл Коэн, уже получили наказание и отбывают тюремные сроки.

Приговор бывшему советнику президента США Майк Флинну суд вынесет этой осенью.

Президент США до сих пор остается невредимым. Но это суперспособность может быть не вечной. Процедура импичмента, если даже запущена, вряд ли будет успешной – потому что не наберет две трети голосов в Сенате.

Однако информационная кампания вокруг импичмента может серьезно пошатнуть имиджевые позиции Трампа накануне президентских выборов в 2020 году. И если он выборы проиграет, то, по словам спецпрокурора Мюллера, выдвинуть Трампу обвинения в препятствовании правосудию можно будет и после сложения им его президентских полномочий.

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