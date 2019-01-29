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Денис Мещерский
Денис Мещерский
Писатель, блогер, кандидат экономических наукВсе статьи автора

Любовь по принуждению. Россия-Япония

1.6т

Загадка: как соединить взрослый напор и хамство с детской непосредственностью? На первый взгляд – соединить несоединимое. Отгадка: нужно быть президентом России В. Путиным и на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 12 сентября 2018 года в присутствии глав государств, прессы и т.д. заявить премьер-министру Японии Синдзо Абэ: “…такая простая мысль, но она пришла мне в голову прямо сейчас… 70 лет мы ведём переговоры… давайте заключим мирный договор – ну, не сейчас, а до конца года – без всяких предварительных условий”.

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Курилы не стоят мессы

Святая простота. Гений. 70 лет руководители страны, поколения дипломатов умы и копья ломали, как соединить несоединимое: и мирный договор подписать, и острова Курильские спорные японцам не отдать. Никто не додумался. А Путин додумался.

Но его речь, несмотря на аплодисменты зала, была похожа на предложение руки и сердца молодого человека девушке, которая его не любит, сделанное прилюдно. В надежде, что при свидетелях девушка скажет “да”. Растеряется. Или пожалеет. Синдзо Абэ не растерялся, не пожалел. А то, что он улыбался… это они умеют.

Новости
Сладкий сон Путина

Сейчас идёт продолжение этой истории – переговоры в январе 2019 года президента России и премьер-министра Японии, а также в связи с этим постоянное нагнетание российскими СМИ ситуации по этому вопросу. Посыл: договор пусть подпишут, но острова мы не отдадим.

Путин неоднократно говорил, что переговоры основываются на “Совместной декларации Союза Советских Социалистических Республик и Японии” от 19 октября 1956 года. Текст декларации гласит, что СССР “…соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора…” Чётко и понятно. А Путин хотел без всяких предварительных условий?

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Путин тоже ''такой же, как все''

Мне кажется, что интересны и показательны также и другие события, которые происходили до 12 сентября 2018 года и после этой даты. В конце 2016 года Россия разместила на островах Итуруп и Кунашир противокорабельные ракетные комплексы “Бал” и “Бастион”. Дальность поражения – 300-500 км. Пусть вас не смущает название “противокорабельные”. В Сирии Россия успешно применяла ракеты “Бастиона” для стрельбы по наземным целям. Так что территория Японии под прицелом.

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Историческая беда России

3 августа 2018 года, менее чем за месяц до предложения президента России на ВЭФ-2018, Россия размещает на Итурупе истребители Су-35С. Взлёт, несколько минут – и самолёты уже в воздушном пространстве Японии.

Восточный экономический форум начался 11 сентября 2018 года. В этот же день Россия начинает общевойсковые учения “Восток-2018” – крупнейшие манёвры российской армии с 1981 года. Совпадение? Не думаю, как говорит Дмитрий Киселёв. Или уже не говорит? По легенде учений, Россия, Китай и Монголия составили коалицию для отражения нападения условного противника. Отразили, перешли в контрнаступление и разгромили. Какая страна в этом регионе может теоретически воевать с участниками учений? Только Япония. Это такой миролюбивый посыл Путина: лучше подпиши мирный договор, а иначе…

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Синдзо Абэ не согласился, и уже на следующий день, 13 сентября, Путин выступает перед войсками: “Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов”. И продолжает: “Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халхин-Гола. Помнить, что в годы Второй Мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору”. Кому адресует президент России эти слова? Он адресует их своему “другу” Синдзо Абэ, к которому он теперь на “ты” обращается.

Ситуация в переводе на обычный язык: не согласился с моим предложением – смотри, что тебя ждёт. Вот такие слова и такие дела.

Чем закончатся переговоры России и Японии по вопросу заключения мирного договора? Думаю, ничем. Япония не откажется от претензий на “северные территории”. Россия не отдаст острова. А зачем же тогда всё это?

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Гордиться больше нечем: дно победы россиян

Президенту России нужны японские инвестиции, японские технологии, неучастие Японии в антироссийских санкциях. Деньги, политика, политика, деньги. Нужны ли ему люди, живущие на этих спорных островах? Если бы были нужны, то люди бы там жили, а не выживали. А если сейчас там что-то тронулось с мёртвой точки, то спасибо японцам, хоть перед ними, да и всем миром, будет что показать. А за показухой, глядишь, и людям будет полегче.

И если бы не рейтинг, Путин давно бы уже отдал острова (часть), как отдал достаточно российской территории Китаю, а его подельник Медведев – Норвегии. А свою “миролюбивость” Путин показывает постоянно. Он натягивает на свою волчью натуру овечью шкуру, но шкура на два размера меньше и уже давно ничего не скрывает.

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Денис МещерскийДенис Мещерский
Место
Россия
Источник
Источник:Блог Дениса Мещерского
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Питон Каа, "Дурень думкой богатіє". Це про тебе, кацап мокшанський.
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Питон Каа
Питон Каа
Синдзо Абэ нужно показать японцам свою активность в вопросе возвращения "Северных территорий". Эта активность не принесет результатов, Россия никогда не отдаст Японии эти острова, не потому что они ей так нужны, а потому что нельзя создавать прецеденты, что Россия может кому либо возвращать территории. Однако эта активность принесет политические очки Синдзо Абэ, ведь он никогда не скажет японцам о том, что вернуть острова нельзя. А взамен за эти политические очки Синдзо Абэ расплатится с Россией чем-то другим. Чем конкретно, неизвестно, но расплатится обязательно. Это просто взаимовыгодная сделка.
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