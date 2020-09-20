Любителей порно атаковала опасная реклама

Вредоносная реклама атаковала пользователей порносайтов, на устройство которых устанавливались опасные программы.

Атаку на пользователей организовали хакеры из группировки Malsmoke, сообщается в блоге компании Malwarebytes.

По словам специалистов, хакеры внедрили вредоносную рекламу на один из крупнейших порносайтов xHamster.

Так, любители порно, использующие браузер Internet Explorer, переадресовывались на сайт с набором эксплоитов (программа, фрагмент программного кода или последовательность команд, предназначенные для атаки на вычислительную систему, – ред.).

При этом злоумышленники использовали уязвимость в самом браузере или в Adobe Flash Player.

Эксперты также отметили, что пользователи в разных странах мира до сих пор не перешли на современные браузеры, вследствие чего хакеры стремятся получить максимум от уязвимостей в устаревших программах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина, поставив на главной странице логотипы "Миротворца" и "Правого сектора".