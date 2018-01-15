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Львов и Тернополь: Польша пошла на неожиданный шаг в отношении Украины

9.6тЧитать новость на украинском

Польская государственная судоходная компания планирует назвать новые корабли "Львов" и "Тернополь", якобы на честь бывших польских городов на территории так называемых восточных кресов.

Как сообщает Radio Szczecin, об этом заявил менеджер госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий, передает ЕП.

Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться "Львов". Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн.

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Дальнейшие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

"Мы меняем названия кораблей, которые в основном уже готовы и находятся на китайских верфях. Мы постепенно восстанавливаем названия. Для западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели названия бывших польских городов на восточных приграничных землях ", - сказал Бжезицкий.

Как отмечается, парусный корабль под названием "Львов" уже был в польском флоте перед войной. По мнению Бжезицкого, новые названия корабли не будут противоречивыми в политическом плане.

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"Речь идет о пяти единицах, первым будет "Львов". Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские Орлята". И это никому не причинило вреда, поэтому с названием "Львов", возможно, также проблем не будет, - говорит Бжезицкий.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины 7 августа вручило послу Польши в Украине Яну Пекло ноту протеста относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта страны изображение Львова

Место
Польша
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