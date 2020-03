В художественном музее Лувр в Париже (Франция) сообщили, что с 1 марта закрывают свои двери для посетителей из-за распространения в мире коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея в Twitter. Так, открытие перенесли на неопределенный срок.

В пресс-службе объяснили, что музей закрыли после оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсудили вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило от французских министров.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленных компетентными органами, переносит открытие Лувра. Сейчас музей не может открыться", – говорится в сообщении.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло ста человек. Ранее во Франции власть из-за распространения вируса запретила все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников более 5 тысяч.

⚠ An informational meeting on the public health situation linked to # COVID19 prevention measures following the ministerial instructions transmitted by the competent authorities has delayed the opening of the #Louvre on Sunday, March 1.



The museum can not open at the moment. pic.twitter.com/rmjcN2GORJ