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1 марта • обновлено в 20:01
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Лувр срочно закрыли из-за распространения коронавируса

2.4т
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В художественном музее Лувр в Париже (Франция) сообщили, что с 1 марта закрывают свои двери для посетителей из-за распространения в мире коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея в Twitter. Так, открытие перенесли на неопределенный срок.

В пресс-службе объяснили, что музей закрыли после оперативного совещания, на котором сотрудники Лувра обсудили вопросы в области здравоохранения и меры профилактики коронавируса. Распоряжение о закрытии Лувра поступило от французских министров.

Лувр закрыли из-за распространения коронавируса

Лувр закрыли из-за распространения коронавируса

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленных компетентными органами, переносит открытие Лувра. Сейчас музей не может открыться", – говорится в сообщении.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло ста человек. Ранее во Франции власть из-за распространения вируса запретила все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников более 5 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL раньше:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Франция
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