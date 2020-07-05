Лунное затмение 5 июля: в сети поделились снимками из разных стран
В воскресенье, 5 июля, жители западного полушария Земли могли наблюдать полутеневое лунное затмение.
Пользователи соцсетей поделились снимками природного явления из разных стран (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна лишь слегка закрывается тенью.
Затмение длилось 2 часа 45 минут – началось в 06:07 по Киеву и достигло своего пика в 07:30, но жители Украины его увидеть не могли.
Внешние изменения Луны наблюдались в Южной Америке, Юго-Западной Европе и Западной Африке.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня на Земле увидели кольцевое солнечное затмение.