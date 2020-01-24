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24 января • обновлено в 21:44
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"Нас раком поставили, а мы дрожим!" Лукашенко призвал перестать быть "белыми и пушистыми" с Россией

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Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко прокомментировал конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа.

Эмоциональное заявление он сделал 24 января в ходе визита на "Завод газетной бумаги" в Шкловском районе, передает телеканал СТВ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел, плевать на все союзы и прочее. Он-то это знает (президент указал на посла Беларуси в России Владимира Семашко, – ред.). А мы дрожим, боимся свою страну защитить", – сказал Лукашенко.

Лукашенко жестко прокомментировал конфликт с Россией

Лукашенко жестко прокомментировал конфликт с Россией

РБК

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Обращаясь к директору завода Юрию Луке, Лукашенко призвал перестать быть "белыми и пушистыми".

"У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам не стоило", – заявил президент.

"А то мы производим продукты питания, девать некуда, а у нас по импорту каждый год прирост. У нас своя деревообработка, а у нас тут какие-то "Кроношпаны" (Kronospan – международная компания, занимается производством древесных плит и ламината, – ред.) свою политику осуществляют и диктуют! Забудьте... Нужно работать на страну, а потом на другие страны", – сказал глава страны.

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Эмоциональная речь была вызвана ситуацией с реализуемым на заводе инвестропроектом, рассказали в эфире телеканала "Беларусь-1". На предприятии планировали производить бумагу-основу для декоративных облицовочных материалов. Поставщиком оборудования должна была стать известная чешская компания, но проект так и не был реализован – часть оборудования попросту не подошла. Сейчас завод судится с поставщиком.

Правительству Лукашенко поручил разобраться в ситуации с чешским поставщиком, из-за которого сорвался проект.

"Вы должны мне доложить все рычаги воздействия на эту страну. Я этого не боюсь. Вы должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране!" – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Леонид Радзиховский увидел признаки психологического давления, которое оказывает президент Беларуси Александр Лукашенко на президента России Владимира Путина.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Союзное государство
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
Новости России политика видео
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Давно пора научить этого усатого гусара жить за свой счёт ,а то взят привычку как ка..лы всю жизнь клянчить.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
У Картофана пердак рванул)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
лука а ты че незнал что путя п.дор.
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