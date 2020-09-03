Лукашенко заявил премьеру РФ, что Меркель соврала о Навальном

Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией. belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фальсификацией озвученную канцлером Германии Ангелой Меркель информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок".
Как сообщает БелТА, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он рассказал о якобы перехваченном Беларусью разговоре Варшавы и Берлина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у Запада новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи", – отметил Лукашенко.
По его словам, разговор перехватила радиоэлектронная военная разведка.
"Поскольку там (на западных рубежах Беларуси, – ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – подчеркнул белорусский глава.
Он утверждает, что группа специалистов подготовила для администрации Меркель заявление, которое она сделала.
"Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", – добавил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
военные эксперты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Разработчик "Новичка" предрек "длинную и мучительную" реабилитацию Навального, если его действительно отравили этим ядом.
В Европе осудили отравление Навального "Новичком" и пригрозили России.
Из-за отравления Навального США могут ввести санкции против РФ.
В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи с отравлением Навального.
OBOZREVATEL рассказал, что известно об отравляющем веществе "Новичок" и как оно действует.
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