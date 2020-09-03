Лукашенко заявил премьеру РФ, что Меркель соврала о Навальном

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал фальсификацией озвученную канцлером Германии Ангелой Меркель информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального веществом "Новичок".

Как сообщает БелТА, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным он рассказал о якобы перехваченном Беларусью разговоре Варшавы и Берлина (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у Запада новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи", – отметил Лукашенко.

По его словам, разговор перехватила радиоэлектронная военная разведка.

"Поскольку там (на западных рубежах Беларуси, – ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – подчеркнул белорусский глава.

Он утверждает, что группа специалистов подготовила для администрации Меркель заявление, которое она сделала.

"Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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