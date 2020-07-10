Лукашенко заявил об "угрозе Майдана" в Беларуси

Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы Майдана в Беларуси не было.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что изменения в стране должны начинаться "не с Майдана, а с Конституции".

Как пишет Tut.by, на встрече с представителями государственных СМИ он предупредил об угрозе обрушения страны.

Лукашенко отметил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Главной задачей в этих условиях он назвал сохранение независимости.

"Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я – мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", – сказал президент.

По его словам, "надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна".

"Совершенствуя, мы должны начинать с Конституции. Если начнем с Майдана, мы перечеркнем свою историю… Поэтому вам решать. И все перемены пойдут от Конституции, а не от Майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого Майдана не было", – заверил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы в стране. Он считает, что за его оппонентами в предвыборной гонке стоят "кукловоды из-за рубежа", включая Российскую Федерацию.