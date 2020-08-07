Лукашенко попросился в доноры крови для оппозиционеров

Дарья Дурова Мир 19:47, 7.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что переболел коронавирусом, сообщил о желании стать донором плазмы крови с антителами для оппозиционеров.

Об этом он сказал во время вручения госнаград медикам, передает "БелТА". Лукашенко обратился к министру здравоохранения Владимиру Каранику, чтобы тот "тоже записал его в этот "золотой фонд", когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей".

"Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле", – заявил президент.

Он добавил, что это "самый простой путь повернуть их в сторону государства" и в сторону самого Лукашенко.

"Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь: когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить", – сказал политик, добавив, что его слова – это "такая полушутка-полуправда".

Александр Лукашенко на вручении наград медикам.
БелТА
Вручение наград медикам.
БелТА
Александр Лукашенко на вручении наград медикам.
БелТА

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Появились новые фото особняка Разумкова под Киевом: как живет спикер

Ермак сказал, чего ожидают от Кравчука в ТКГ по Донбассу

На предприятии "Киевхлеб" в столице – вспышка коронавируса

Очевидец рассказал подробности гибели супружеской пары под Одессой: люди кричали и плакали

VIP-автомобілі і бізнес-перельоти: епоха бідності в "Укроборонпромі" закінчилася