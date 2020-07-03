Лукашенко заявил о "зависти" украинцев и россиян безопасности в Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы якобы завидуют белорусам, живущим "в безопасной и спокойной стране".

Такое мнение он высказал в ходе выступления с речью на торжественном собрании, приуроченном ко Дню независимости республики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным", – отметил он, добавив, что им завидуют люди из других стран: россияне и украинцы.

Лукашенко напомнил, что в скором времени в Белоруссии состоятся президентские выборы. Но, по его мнению, граждане будут выбирать не столько главу государства, сколько будущее страны. "Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли", – говорит белорусский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату Лукашенко заявил о "нерушимой дружбе" с Россией и обнял Путина.