Лукашенко заявил о заражении коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ранее заразился коронавирусом, но уже якобы вылечился.

Как передает БЕЛТА, такой информацией Лукашенко поделился на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части №3214 внутренних войск МВД.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", – заявил глава Беларуси.

Лукашенко утверждал, что "97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно".

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко считает, что коронавирус можно побороть с помощью физических нагрузок.