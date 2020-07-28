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Лукашенко заявил о заражении коронавирусом

Кирилл Лютый
Мир
9,5 т.
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Коллаж

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что ранее заразился коронавирусом, но уже якобы вылечился.

Как передает БЕЛТА, такой информацией Лукашенко поделился на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части №3214 внутренних войск МВД.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", – заявил глава Беларуси.

Лукашенко утверждал, что "97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно".

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Лукашенко считает, что коронавирус можно побороть с помощью физических нагрузок.

БеларусьАлександр Лукашенко
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