Лукашенко заявил о захвате власти в Беларуси "нацистами" и припомнил "шарлатанов" из Украины

Александр Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд, обвинил оппозицию в захвате власти в стране, назвав ее "нацистами" и пригрозил "остудить некоторые горячие головы".

Таким образом он отреагировал на создание Координационного совета по передаче власти, передает "Белта".

"Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", – заявил он.

По словам Лукашенко, в Координационный совет якобы вошли "бывшие прикорытники, как они их называют – там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты".

Напомним, что в понедельник, 17 августа, был объявлен предварительный состав Координационного совета.

В него вошли:

Дмитрий Крук – экономист;

Игорь Кабушков – представитель студенческого сообщества;

Андрей Курейчик – киносценарист, драматург, режиссер и публицист;

Евгений Ливянт – педагог, руководитель репетиторского центра "100 баллов";

Сергей Макейков – делегат Белорусского металлургического завода;

Татьяна Маринич – основатель группы компаний BELBIZ;

Владимир Пугач – музыкант и юрист;

Виталий Рымашевский – сопредседатель "Белорусской христианской демократии";

Анна Северинец – учитель, писатель и литературовед;

Андрей Стрижак – активист кампании BU-COVID;

Юрий Хващевацкий – кинорежиссер;

Александр Центер – глава группы компаний "А-100";

Владимир Цеслер – художник;

Сергей Чалый – независимый аналитик, экономист;

Юлия Чернявская – культуролог, профессор;

Алексей Щурко – бизнесмен.

О программе переориентации на Запад

Лукашенко раскритиковал программу Координационного штаба, в которой указаны первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные до 2030 года. Он поручил правительству подготовить выводы о возможных последствиях программы оппозиции.

В частности, речь идет о выходе из интеграционных образований, в которых доминирует Россия, в частности, Евразийского союза и Союзного государства.

"Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом, и каждая страна имеет один голос", – отметил Лукашенко.

При этом член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных с Россией структур.

Также он высказался против введения пограничного и таможенного контроля на границе с РФ и запрета на продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

"Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", – подчеркнул Лукашенко.

Он также прокомментировал пункт по поводу освобождения СМИ от контроля со стороны государства. "То есть сегодня контроль государства – это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете", – сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отреагировал на предложение о выходе из ОДКБ, закрытии на территории Беларуси российских военных баз – узла связи в Вилейке и радиолокационной станции под Барановичами. "Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там – 90% – работают наши люди, получают соответствующую заработную плату. Выход из ОДКБ… Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года".

"Далее: развитие, притом широкое, пограничной инфраструктуры на западе с Евросоюзом. При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия не трудно предугадать. Если мы сегодня торгуем с Россией, что будет завтра, вы знаете", – сказал Лукашенко.

Он высказался и насчет введения ползучего запрета в Беларуси русского языка: "В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было".

Касательно подачи заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО, Лукашенко считает, что Беларусь там никто не ждет. "Мы просто этим самым уничтожим свою страну", – сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: в ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий. Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся", – подытожил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси 18 августа продолжились массовые протесты после президентских выборов. По данным ЦИК Беларуси, победу одержал Александр Лукашенко, однако его легитимность поставили под сомнение общественность и наблюдатели.