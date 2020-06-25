Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси: в Кремле ответили

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия вмешиваются во внутренние дела и выборы в стране.

Как сообщает "БелТа", Лукашенко считает, что за его оппонентами в предвыборной гонке стоят кукловоды из-за рубежа.

"Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", – подчеркнул он.

При этом президент выразил сожаление, что Беларусь не ядерная держава.

"Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", – добавил Лукашенко.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Минск не представил никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы.

По словам Пескова, это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".

Он уточнил, что накануне Путин и Лукашенко, прилетевший в Москву на парад Победы, смогли кратко пообщаться в кулуарах. Два лидера "продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно", добавил представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко приказал военным защитить суверенитет Беларуси, чтобы "опять не пойти под плетку и не надеть лапти".