Лукашенко заявил о террористической войне и пригрозил "детям" на улицах Беларуси

Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны развернули террористическую войну по отдельным направлениям и призвал родителей забрать детей с улиц.

Об этом сообщило издание БЕЛТА. Такое заявление Лукашенко озвучил на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Он заявил, что организаторы протестов в Беларуси, которые действуют якобы по методичке цветных революций, уже прошли 7-8 этапов.

"Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь", – заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в стране действуют преступные группы с признаками терроризма.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что такие действия надо пресекать, но правоохранители должны работать аккуратно, даже несмотря на то, что острый период прошел.

Пользуясь случаем, Лукашенко обратился к родителям школьников и студентов.

"Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона", – сказал самопровозглашенный президент

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, истек срок объявленного оппозиционером Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Однако три требования граждан не были выполнены. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, не обошлось без задержаний и применения спецсредств силовиками.