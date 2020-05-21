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21 мая • обновлено в 15:31
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Лукашенко заявил о "спаде" коронавируса в Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сложная ситуация с коронавирусом сохранится в стране еще месяц.

Как сообщает БелТА, по словам Лукашенко, Беларуси расслабляться пока нельзя, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обстановка постепенно улучшается.

"Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться", – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

Он отметил, что особенно в Витебске и Минске, которые первыми столкнулись с вирусной проблемой, заболеваемость уже идет на спад.

"Побывали вы в Витебске. Мы вышли на плато и видим, что пошли на спад. Минск, Витебск – они раньше, особенно Витебск, вошли в эту проблему, и они уже выходят. Вы видите, что места освобождаются. Там, где мы резервировали онкологические, гинекологические койки, еще какие-то, они нам не нужны, их надо выводить, зачищать, вымывать", – отметил Лукашенко.

Он отметил, что в стране избрали верную стратегию уделять приоритетное внимание лечению пневмоний, независимо от вызвавших их причин, а не только коронавирусных: "Это была правильная стратегия. И мы сегодня видим, что эти пневмонии, слава богу, пошли вниз".

Тем временем, по состоянию на 21 мая в стране зафиксировано 33371 случаев инфицирования коронавирусом.

"Месяц еще придется барахтаться": Лукашенко заявил о "спаде" коронавируса в Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в стране сумеют побороть коронавирус, в том числе и "с божьей помощью"

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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