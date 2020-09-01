Лукашенко заявил о сохранении с Путиным "общего отечества"

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество – от Бреста до Владивостока.

Поэтому он высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией, в частности, ее главой Владимиром Путиным. Такими планами белорусский лидер поделился при посещении 1 сентября Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, якобы несмотря на мнение о том, что отношения между Беларусью и РФ стали прохладнее, они продолжают быть "братьями".

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями?" – сказал политик.

Пока Лукашенко делился планами о сохранении "одного отечества" с Путиным, белорусские студенты провели акцию против него

Он подчеркнул, что это стало уроком не только для него, но и для его российского коллеги Владимира Путина. Они, заверил Лукашенко, уже сделали из этого соответствующие выводы и выразили решительность сохранить их "общее отечество".

"Чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, около двух сотен студентов в столице Беларуси Минске 1 сентября вышли на митинг против Александра Лукашенко. Активисты колонной прошли от входа в Белорусский национальный технический университет в центр города, выразив несогласие с результатами проведенных выборов.