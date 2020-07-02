Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси

Виктория Довгань Мир 12:00, 2.07.2020 Обновлено: 12:21, 2.07.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы уже может говорить о победе над пандемией COVID-19 в его стране.

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Такую оценку ситуации он дал 2 июля во время вручения государственных наград медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, передает БЕЛТА. Белорусский президент подчеркнул, что его государство продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", – сказал Лукашенко.

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