Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Беларуси
Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы уже может говорить о победе над пандемией COVID-19 в его стране.
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Такую оценку ситуации он дал 2 июля во время вручения государственных наград медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, передает БЕЛТА. Белорусский президент подчеркнул, что его государство продемонстрировало политическое здравомыслие и народную мудрость.
"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", – сказал Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
изначально Лукашенко говорил, что не особо "парится" из-за зараженных коронавирусом в стране. В мае он придерживался мнения, что ситуация по заболеваемости пневмониями более важна, чем COVID-19.
Однако позже президент Беларуси резко изменил свою риторику о коронавирусе и заговорил о вероятности второй волны эпидемии в стране.