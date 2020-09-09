Лукашенко заявил о новой части "перехваченного" разговора о Навальном, которая удивит Запад

Александр Лукашенко, занимавший пост президента Беларуси пять сроков подряд, передал России якобы неопубликованную ранее часть записи разговора представителей Польши и Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Он заявил, что она была перехвачена станцией белорусской радиоэлектронной разведки в Гродно и, по мнению спецслужб, в ней "участвуют американцы". Об этом рассказал главред "Говорит Москва" Роман Бабаян, который брал интервью у белорусского лидера 8 сентября.

"Мы развернули эту станцию в Гродно, она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди, и мы перехватили эту историю", – процитировал он слова Лукашенко.

Отмечается, что глава Беларуси настаивает на подлинности записи, он передал ее руководителю ФСБ России Александру Бортникову.

Также политик привел мнение белорусских спецслужб о том, что в "перехваченной" беседе участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту – это американцы".

Скриншот записи якобы разговора представителей Запада

"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", – передал слова Лукашенко Бабаян.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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