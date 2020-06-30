Лукашенко заявил о "нерушимой дружбе" с Россией и обнял Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенкозаявил о "нерушимой дружбе" с Россией.

Об этом глава соседнего государства рассказал на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату, сообщает БЕЛТА.

Также на мероприятии присутствовал глава РФ Владимир Путин. При встрече президенты поздоровались и даже обнялись. Также во время церемонии лидеры стран возложили цветы к подножию мемориала и почтили погибших солдат минутой молчания.

"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. Как только мы забудем дорогу к этим святым местам – мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", – сказал Лукашенко.

Путин и Лукашенко БЕЛТА

Путин на церемонии сказал, что Ржевский мемориал станет символом общей памяти и преклонения перед "великим и самоотверженным подвигом солдата-героя".

"Время не властно над этим подвигом, и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", – отметил лидер россиян.

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