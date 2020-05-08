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8 мая • обновлено в 22:55
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Лукашенко заявил о борьбе с коронавирусом "с божьей помощью"

1.5т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в стране сумеют побороть коронавирус, в том числе и "с божьей помощью".

Об этом он заявил 8 мая во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых, передает БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", – заявил он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

Более того, по словам, белорусского лидера, через месяц белорусы забудут о цифрах заболевших коронавирусом в стране.

"Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, Поэтому главное, на что делаем упор, – спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых – в Беларуси. Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции.

"Уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь – это как раз преодоление не только этой тяжелой волны, но и той второй, которая, не дай бог, наступит. Все больше людей, несмотря на этот вирус, возвращается к нормальной жизни. Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение", – сказал белорусский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал пандемию COVID-19 хорошим уроком для людей с вредными привычками – наркоманов и курцов.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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