Лукашенко заявил, что всего в Беларусь хотели перебросить до 200 вагнеровцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Минске россияне были первыми из группы в 180-200 человек, которых планировали забросить в страну.

Как передает БЕЛТА, об этом он рассказал 1 августа, когда заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Лукашенко отметил, что заявления властей РФ о целях нахождения россиян на территории Беларуси являются враньем.

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь.

И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. Это ерунда, что с нами Россия согласовывала нахождение военных другого государства, хоть и без оружия, на территории Беларуси. На вранье мы политику не построим", – заявил Лукашенко.

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