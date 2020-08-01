Лукашенко заявил, что всего в Беларусь хотели перебросить до 200 вагнеровцев
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Минске россияне были первыми из группы в 180-200 человек, которых планировали забросить в страну.
Как передает БЕЛТА, об этом он рассказал 1 августа, когда заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича. Лукашенко отметил, что заявления властей РФ о целях нахождения россиян на территории Беларуси являются враньем.
"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь.
И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. Это ерунда, что с нами Россия согласовывала нахождение военных другого государства, хоть и без оружия, на территории Беларуси. На вранье мы политику не построим", – заявил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевика российской ЧВК Вагнера.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за этого созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Андрея Равкова, до 200 боевиков находилось на территории страны, 33 задержаны, сейчас идут поиски остальных.
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков групы Вагнера имеют украинское гражданство. При этом администрация президента России не признает украинское гражданство задержанных в Беларуси.
Беларусь передала Украине списки задержанных членов ЧВК Вагнера для определения их гражданства и проверки участия в боях на Донбассе.