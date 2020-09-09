Лукашенко заявил, что США "пасли" его вертолет со спутника
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что США якобы осуществляют слежку со спутников за его вертолетом.
Он якобы убедился в этом, когда протестующие пришли к Дворцу Независимости. Своими умозаключениями скандальный политик поделился в интервью российским пропагандистам.
"У меня здесь во Дворце Независимости ситуационный центр. Я вижу все, что происходит в Минске. У нас таких центров много. Вы помните, они (протестующие. – Ред.) тогда впервые ринулись сюда. Мы этот вариант просчитывали, и дворец был защищен", – вспомнил Лукашенко о первых днях митингов после выборов в Беларуси, в честности которых усомнились наблюдатели и общественность.
"Когда они двинулись сюда, у меня в Дроздах, километр-два буквально через озеро, вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет. Но они же, сволочи, американцы, ведут, они с космоса видят все! И они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся, они побежали, начали расходиться", – добавил он.
Кроме того, Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом. По его словам, в определенный момент в СМИ поползли слухи о том, что он является слабаком и вместе с семьей сбежал в Россию. Поэтому политик решил с помощью оружия продемонстрировать, кто является хозяином в доме.
"Дети президента в Ростове", "президент бежал", "президент трус" и так далее – была такая информация. Скажите, вы на моем месте, – какие ваши действия? Я показал, что я на месте. И я не трус. И я не боюсь. И дети мои здесь", – подытожил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 августа в столице Беларуси Минске приземлился самолет, якобы принадлежащий ФСБ РФ. Этот факт связали с возможным планированием полета в страну президента РФ Владимира Путина.
Также стало известно, что младший сын Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. По словам инсайдеров, теперь 16-летний парень якобы будет учиться в престижной школе в Москве.