Лукашенко заявил, что спас Тихановскую и не дал ей стать "сакральной жертвой"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что экс-кандидат в президенты Светлану Тихановскую якобы хотели сжечь, а он спас ее, отправил за границу и дал денег на жизнь.

Об этом сообщило издание БелТА. Невероятную историю Лукашенко рассказал 9 октября на совещании по актуальным вопросам.

Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие якобы хотели сделать из Тихановской сакральную жертву. По его словам, некие злоумышленники планировали для этого поджечь штаб оппозиции вместе с Тихановской, чтобы потом обвинить в этом власть Беларуси.

По словам Лукашенко, к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков.

Также он рассказал, что на следующий день Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел. Якобы она попросила передать Лукашенко, что она хочет уехать из Беларуси.

"И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – рассказал Лукашенко.

Также он добавил, что белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.

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