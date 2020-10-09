Лукашенко заявил, что спас Тихановскую и не дал ей стать "сакральной жертвой"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что экс-кандидат в президенты Светлану Тихановскую якобы хотели сжечь, а он спас ее, отправил за границу и дал денег на жизнь.
Об этом сообщило издание БелТА. Невероятную историю Лукашенко рассказал 9 октября на совещании по актуальным вопросам.
Лукашенко заявил, что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие якобы хотели сделать из Тихановской сакральную жертву. По его словам, некие злоумышленники планировали для этого поджечь штаб оппозиции вместе с Тихановской, чтобы потом обвинить в этом власть Беларуси.
По словам Лукашенко, к операции по предотвращению преступления были привлечены 120 силовиков.
Также он рассказал, что на следующий день Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел. Якобы она попросила передать Лукашенко, что она хочет уехать из Беларуси.
"И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", – плакала на шее. Вывезли", – рассказал Лукашенко.
Также он добавил, что белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главная конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что она находится на свободе и в безопасности в его стране. Также он отметил, что Тихановскую насильно удерживали в Беларуси до того, как она прибыла в Литву.
Сама Тихановская заявила, что выехала из Беларуси в Литву ради своих детей.
Позже кандидат в президенты Беларуси выступила с новым видеообращением, в котором, читая текст по бумажке, призвала демонстрантов закончить акции протеста.
СМИ допустили, что послание Тихановской было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. Доказательством служит аналогичный диван и жалюзи с разных кадров.
Пограничники Беларуси обнародовали видео того, как Тихановская оставляла страну, которую всколыхнули протесты.