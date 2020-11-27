Лукашенко заявил, что при нынешней Конституции нельзя приходить "незнакомому президенту"

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что нынешнюю Конституцию "нельзя отдавать незнакомому президенту".

Во время своего визита в минскую больницу №6 он отметил, что изменения в Основной Закон нужны, но такие, чтобы страна "не развалилась".

"Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда", – цитирует его слова сайт главы государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что такая "серьезная" Конституция есть только у трех "продвинутых государств" – Беларуси, России и Казахстана.

"У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы – пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", – пояснил он.

Также Лукашенко заявил, что с новой Конституцией он уже не будет президентом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что его может отстранить от власти "только белорусский народ".

Напомним, что после выборов президента Беларуси в стране начались массовые протесты против результатов выборов, а большинство стран мира не признали легитимность Лукашенко на посту главы государства.