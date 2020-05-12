"Я вчера перекрестился": Лукашенко заявил, что после парада в Минске вдвое снизилось заболевание пневмонией

После проведения военного парада ко Дню победы 9 мая в Минске в два раза упала заболеваемость пневмонией.

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С таким заявлением на совещании 12 мая выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает "Интерфакс-Украина". Он убежден, что людям пошло на пользу пребывание на воздухе.

"Абсолютно был убежден, что люди, которые находятся на воздухе, это не хуже, чем они там где-то будут запертыми. В сердце как-то настороженность была. Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в 2 раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 9 мая в разгар пандемии коронавируса COVID-19 посмотреть военный парад собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции.

Также в параде приняли участие три тысячи военнослужащих и 150 единиц военной техники. Празднование продолжилось вечерним концертом и салютом.

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