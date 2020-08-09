Лукашенко заявил, что "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "никакие вагнеры", имея в виду скандал с задержанием российских наемников, не повлияют на отношения его страны с Российской Федерацией.
Как пишет РИА Новости, он также отметил, что ему все равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси "третья страна". По словам белорусского лидера, он будет работать "по факту".
Лукашенко добавил, что получил от главы страны-агрессора России Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах. Сейчас Следственный комитет Беларуси их изучает.
"На следующий день (после разговора с Путиным. – Ред.) я получил от президента РФ письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов (о задержанных россиянах. – Ред.). И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", – сообщил Лукашенко.
По его словам, Путин предложил ему "детально разобраться" в ситуации с задержанными россиянами и поделиться информацией, которой располагает Россия.
Кроме того, президент Беларуси заверил, что после выборов отношения его страны с Россией будут строиться нормально.
"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией – заблуждаетесь!" – подытожил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали боевиков российской ЧВК Вагнера.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Беларусь получила от Украины запрос по вагнеровцам.
Позже Александр Лукашенко позвал генпрокуроров России и Украины по делу вагнеровцев.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном режиме обсудил с Лукашенко задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнера.