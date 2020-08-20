Лукашенко заявил, что НАТО с ЕС уничтожат Беларусь, и посмеялся над Украиной

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что его страна исчезнет в случае вступления в НАТО и ЕС.

Кроме того, он насмешливо поставил в пример Украину, которая, по его мнению никогда не станет полноценным членом европейского сообщества. Пропагандистские аргументы Лукашенко озвучил во время заседания Совбеза Беларуси 19 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И самое главное: подача заявлений и членство в ЕС и НАТО. Украина, бедолаги, демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", – решил напугать белорусов Лукашенко.

На его слова отреагировал на своем Telegram-канале блогер Vitauskas. Он довольно резко высказался о политике, которого в ЕС открыто называют диктатором.

"А вот теперь я действительно готов поверить в мозаичную психопатию Лукашенко. Если бывший президент не понимает, что демократия – не НАТО и ЕС, а невозможность узурпировать власть на десятилетия в стране с республиканской формой правления – это определенно из области психиатрии!" – возмутился блогер.

"Бедолаги – жители Беларуси и России, которых лишили всех прав и свобод два старых маразматика – колхозник и чекист", – добавил он, намекая на нынешних лидеров двух стран.

Напомним, минский психиатр Дмитрий Щигельский заявил, что Лукашенко имеет признаки параноидального и ряда других психиатрических расстройств личности на протяжении многих лет. Среди них также – мозаичная психопатия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ходе выступления на митинге в Минске Лукашенко также пытался запугать белорусов тем, что они якобы "будут стоять на коленях, как в Украине".

Кроме того, он заявил, что Украина якобы требовала новых выборов в его стране.

В ответ на это в Офисе президента Украины Лукашенко обвинили в манипулятивных высказываниях относительно вмешательства в дела соседнего государства.

Отметим, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.

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