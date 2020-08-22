Лукашенко заступился за русский язык в Беларуси

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, не видит проблемы в повседневном использовании белорусами русского языка.

На митинге за действующую власть, который прошел в Гродно 22 августа, политик заявил: в Беларуси нельзя создавать языковую проблему, передает БЕЛТА.

Лукашенко считает, что оппозиционеры пытаются ввести "ползучее уничтожение русского языка".

"В этом прекрасном регионе люди разговаривают на белорусском, русском, польском, литовском, украинском. Нам предлагают ползучее уничтожение русского языка. Мол, за неделю перейдем на белорусский. Зачем? Пусть люди говорят на том языке, на котором они хотят. Так было всегда", – сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко также приказал с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия в Беларуси.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.