Лукашенко – Западу о протестах: на Россию попробуйте наехать

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал на давление Запада, который призвал к "спокойным и демократичным" выборам в стране.

Во время визита в Витебскую область в среду, 15 июля, Лукашенко высказался о протестах, которые проходят в Беларуси из-за задержаний кандидатов в президенты, оппонентов действующего главы государства.

"Попали мы в очень серьезную ситуацию. С одной стороны Россия с ее позицией "не потерять, наклонить и пристегнуть", с другой – демократия на Западе. Они уже нам начинают намекать – вы тут смотрите, чтобы было демократично, чтобы на улице не было столкновений. Я недавно Макрону сказал "ты посмотри, что у тебя желтые жилеты творят и как ты там воюешь".

Вы видите, что в США происходит, без взрывчатки и слезоточивого газа не обходится. Покритикуйте Трампа за отсутствие демократии. На Россию попробуйте наехать. Побаиваются!" – заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы в стране. Он считает, что по его оппонентами в предвыборной гонке стоят "кукловоды из-за рубежа", включая Российскую Федерацию.