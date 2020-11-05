Лукашенко закрыл въезд белорусским врачам, выехавшим в Польшу для лечения больных COVID-19
Лукашенко предупредил, что лишних врачей в Беларуси нет, но держать власти никого не будут
Он считает, что врачи уехали в Польшу зарабатывать большие деньги
По его словам, эти медики "хотят большого рубля или у них позеленели глаза от валюты"
Белорусские врачи, которые уехали или уедут в Польшу для лечения коронавирусных пациентов, не смогут вернуться обратно.
Как заявил на совещании с членами правительства самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, это не угроза, а приказ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он предупредил, что лишних врачей в республике нет, но держать власти никого не будут.
"Надо понимать – уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать большие деньги, за которыми ты уехал", – подчеркнул Лукашенко.
По его словам, надо всех ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он "хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты".
Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что он заразился коронавирусом, но уже вылечился. По его словам, 97% жителей страны переносят болезнь бессимптомно.
При этом Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.