Лукашенко закрыл въезд белорусским врачам, выехавшим в Польшу для лечения больных COVID-19

Белорусские врачи, которые уехали или уедут в Польшу для лечения коронавирусных пациентов, не смогут вернуться обратно.

Как заявил на совещании с членами правительства самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, это не угроза, а приказ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он предупредил, что лишних врачей в республике нет, но держать власти никого не будут.

"Надо понимать – уехал, назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать большие деньги, за которыми ты уехал", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, надо всех ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он "хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что он заразился коронавирусом, но уже вылечился. По его словам, 97% жителей страны переносят болезнь бессимптомно.

При этом Лукашенко считает, что ему специально подбросили коронавирус.