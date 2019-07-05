Лукашенко "заказал" Путина: раскрылась масштабная кампания в западных СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заказал в американских и европейских СМИ масштабную кампанию против президента России Владимира Путина и планов Кремля по интеграции.

Такие данные со ссылкой на собственные источники публикует Telegram-канал "Незыгарь". "Появилась информация, что "один влиятельный белорус" ( а в Минске он всего лишь один) заказал в западных медиа кампанию против планов Кремля по интеграции. Россия будет выставлена в качестве угрозы и душителя белорусского суверенитета", – сказано в заявлении.

Отмечается, что местные оппозиционные СМИ якобы получили установку быть готовыми сливать компромат на российскую политическую элиту.

Александр Лукашенко и Владимир Путин "МК"

При этом указывается, что первый такой материал уже вышел в The New York Times под названием "Путин настаивает на объединении, но Беларусь использует язык, культуру и историю для сопротивления". В нем указано, что в Беларуси серьезно обеспокоены намерениями России, поэтому власть якобы стремится наладить отношения с Западом.

"Тревога по поводу намерений России возросла до предела, особенно среди противников Лукашенко, на фоне слухов о том, что российский лидер хочет форсировать слияние двух стран, чтобы остаться у власти после окончания президентских полномочий в 2024 году", – сказано в публикации.

Издание пишет, что увеличившееся внимание России к теме Союзного государства усилило страхи Лукашенко и "он стал активно пропагандировать древние корни Беларуси: в апреле назвал Полоцк “нашей святыней”, еще раньше отверг принадлежность Беларуси к “русскому миру” и начал иногда выступать по-белорусски".

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 июня текущего года Путин сделал заявление о присоединении Беларуси, высказавшись о создании "союзного" парламента и единой валюты для двух стран.

21 июня премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль максимально сблизился с Беларусью в вопросах интеграции и создания Союзного государства.

В ответ на это Лукашенко публично выступил против объединения с Российской Федерацией."Мы можем попросить, чтобы они [россияне] нас защищали, – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети – сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – сказал он.

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