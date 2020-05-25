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25 мая • обновлено в 18:28
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Лукашенко заговорил о второй волне коронавируса в Беларуси и вспомнил о Боге

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Президент Беларуси Александр Лукашенко резко изменил свою риторику о коронавирусе и заговорил о вероятности второй волны эпидемии в стране.

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Кроме того, он перестал оценивать ситуацию с болезнью и панику вокруг нее как "психоз". Об этом свидетельствуют его заявления, обнародованные пресс-службой белорусского лидера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай Бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Скриншот видео

"Если зимой и осенью, то дай Бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия", – добавил он.

Кроме того, президент Беларуси признался, что надеется на помощь высших сил в борьбе с пандемией.

"Если и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с помощью Божьей с этим заболеванием", – сказал Лукашенко.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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