Лукашенко заговорил о танках НАТО под Смоленском

Виктория Довгань Мир 12:10, 9.09.2020 Обновлено: 12:30, 9.09.2020

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что если его страна вступит в НАТО, то танки Альянса будут под Смоленском.

В итоге это приведет к войне Запада с Россией на белорусской территории. Свое мнение политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, озвучил в интервью российским пропагандистам.

"Это же жуткая глупость. Если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть... Потому что, наверное, не очень приятно россиянину, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском?" – высказался Лукашенко.

"И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим?" – добавил он.

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