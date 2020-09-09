Лукашенко заговорил о танках НАТО под Смоленском

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что если его страна вступит в НАТО, то танки Альянса будут под Смоленском.

В итоге это приведет к войне Запада с Россией на белорусской территории. Свое мнение политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, озвучил в интервью российским пропагандистам.

"Это же жуткая глупость. Если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть... Потому что, наверное, не очень приятно россиянину, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском?" – высказался Лукашенко.

"И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим?" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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