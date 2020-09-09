Лукашенко заговорил о танках НАТО под Смоленском

Александр Лукашенко испугался войны между НАТО и Россией.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что если его страна вступит в НАТО, то танки Альянса будут под Смоленском.
В итоге это приведет к войне Запада с Россией на белорусской территории. Свое мнение политик, легитимность переизбрания которого на шестой срок поставили под сомнение общественность и наблюдатели, озвучил в интервью российским пропагандистам.
"Это же жуткая глупость. Если только мы сделаем этот шаг, а вы понимаете, что россияне не будут на это спокойно смотреть... Потому что, наверное, не очень приятно россиянину, если танки, грубо говоря, будут под Смоленском?" – высказался Лукашенко.
"И, конечно, Россия категорически этому воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В театр военных действий. Столкновение между Россией и блоком НАТО. Мы этого хотим?" – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лукашенко дал большое интервью топовым российским пропагандистам Маргарите Симоньян, Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману Бабаяну 8 сентября.
В ходе беседы скандальный политик заявил, что не намерен отказываться от власти, поскольку якобы лишь он может сберечь страну.
Также Лукашенко заявил, что если Беларусь "рухнет" после его свержения, то следующей будет Россия.
Кроме того, он признался, что не собирался передавать задержанных членов частной военной компании "Вагнер" Украине.
Политик также объяснился за фото с автоматом во время протестов, сказав, что он готовился "защищать страну до конца". Ведь, по его мнению, за митингами в стране стоят США.
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