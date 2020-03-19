Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал распространение в мире коронавируса и реакцию людей на происходящее просто психозом.

Об этом он заявил после заслушивания доклада об эпидемиологической ситуации в своей стране. Видео разместил в Twitter журналист Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его мнению, мир может больше пострадать от паники, нежели от самого китайского вируса.

Александр Лукашенко

"Я этот коронавирус называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, Почему я себя так веду? Потому что убежден, мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса", – высказался Лукашенко.

Он подчеркнул, что цивилизованный мир нашей планеты "вообще с ума сошел". Поскольку сейчас рекомендации о коронавирусе раздают не столько медики, сколько политики.

Лукашенко: Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, Почему я себя так веду? Потому что убежден, мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел! pic.twitter.com/HttkBkFovK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Баларуси Александр Лукашенко возмутился действиям России, которая закрыла границу с его страной для перемещения граждан на фоне распространения коронавируса. При этом он обвинил РФ в сокрытии правды о масштабах заражения китайским вирусом в стране.

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