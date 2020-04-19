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19 апреля • обновлено в 23:41
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Лукашенко выступил против закрытия храмов в разгар COVID-19

1.4т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против закрытия храмов во время эпидемии COVID-19.

Об этом он заявил во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, передает БЕЛТА.

"Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год", – заявил Лукашенко.

"Как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма", – сказал он, добавив, что "коронавирус сегодня уже стал политикой".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси не вводят карантин, потому что у страны "свой выбранный путь". Александр Лукашенко считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, необходимо заниматься экономикой.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну лукашенко и тyпoй!
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