Лукашенко выступил перед согнанными на митинг бюджетниками в Минске и попросил защиты

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил перед участниками провластного митинга на площади Независимости в Минске.

Он поблагодарил людей за поддержку. В ответ митингующие скандировали "За батьку!"

"Я не хотел вас звать на эту площадь. Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал, чтобы вы защитили свою страну, независимость, семьи", – заявил Лукашенко.

По его словам, он не сторонник улиц, площадей и митингов. "Это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь", – добавил президент.

"Я помню 90-е. Здесь стояли люди – рабочие, с кастрюлями и чайниками просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей", – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что НАТОвские войска "лязгают гусеницами" у границ Беларуси, а их вертолеты находятся "в 15 минутах лету".

"Идет наращивание военной мощи на западных границах страны. Литва, Польша, Украина приказывают нам провести новые выборы. Если мы их послушаем, мы погибнем как государство, как народ, как нация", – сказал Лукашенко.

Также он пошутил, что даже когда будет мертвым, то не позволит отдать страну.

"Загубите первого президента – это будет начало вашего конца", – подчеркнул он.

Под конец своей речи Лукашенко объявил, что стает на колени перед людьми, но не стал.

В течение всего выступления участники митинга аплодировали президенту.

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