Лукашенко выдал, что спецслужбы США создали в Киеве "центр по раскачиванию планеты"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы США создали в Киеве и под Варшавой центры для работы против его страны.

Как сообщает БелТА, во время посещения "Гомсельмаша" он рассказал, что в данный период против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди", – отметил Лукашенко.

По его словам, США, используя интернет, современные технологии, "качают всю планету".

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" – предупредил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и Лукашенко. После этого аналогичный шаг предприняла Канада.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз больше не выделит ни одного евро режиму Лукашенко.

20 ноября Украина ввела санкции против Беларуси.