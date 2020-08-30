Брат повешенного активиста: не знаю, кто любил Лукашенко, все молчали, а он пускал пыль в глаза

Александра Лукашенко могли выбрать честно лишь на первый срок президентства в Беларуси – в 1994 году.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Редакция OBOZREVATEL" высказал брат убитого в Минске активиста Никиты Кривцова Павел Кухта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Никита Кривцов, найденный повешенным в Минске. InfoResist

"Я не знаю, кто любил Лукашенко. Просто все молчали. Не было у него поддержки. Проголосовали, может, в первый раз, в 1994 году. Тогда, может, проголосовали, потому что после распада СССР он вышел с лозунгами "давайте вернем Советский союз". Туда вливала деньги Россия, насколько мне известно", – сказал Кухта.

Он подчеркнул, что власть в Беларуси неоднократно очень жестко убирала соперников, пропадали независимые журналисты.

"Тогда может его люди единственный раз и выбрали как бы честно, а в дальнейшем, насколько я читал, изучал, больше не было честных выборов. Все время была фальсификация и все", – отметил мужчина.

Он считает, что реальная поддержка Лукашенко, возможно, в 30-40%, ранее держалась из-за того, "что он нравился людям".

"По телевизору показывали, как он приезжает на какой-то завод и начинает разгонять всех. По телевизору это показывали так, а когда начинаешь углубляться, понимаешь, что это не так. Просто людей переводят с должности на должность, никого не сажают. Он пускал пыль в глаза и показывал себя таким президентом из народа. Вот наверное тот контингент, которым за 50 лет, то они поддерживали…

Но сейчас уже другой век, интернет и поэтому уже все люди, которые умеют пользоваться интернетом, все прекрасно понимают", – сказал Кухта.

Предлагаем посмотреть запись интервью:

Как сообщал OBOZREVATEL, пропавший 12 августа в Минске демонстрант Никита Кривцов был найден мертвым в Партизанском районе города. Его сильно избитое тело нашли повешенным в лесопарке на улице Парниковой.