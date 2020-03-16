Россия закрыла границу с Белорусью для перемещения граждан в связи с карантинными мероприятиями на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает агентство "Интерфакс". Отметим, что в Беларуси возмутились таким действиям РФ.

"Россия последовательно закрывает свои границы для борьбы с вирусом и принимает ряд других упреждающих мер", – сказал российский премьер.

Александр Лукашенко

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко с возмущением воспринял такие ограничительные действия правительства соседнего братского государства.

"Дошло до того, что наша родная Россия – подчеркиваю – закрыла границу с Беларусью. В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться?" – недовольно высказался белорусский лидер.

В то же время официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в их стране пока не принимали ответного решения о закрытии границы с Российской Федерацией.

"В Министерстве иностранных дел Белоруссии пока не получали от российской стороны официальных уведомлений о закрытии границы", – также добавил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия со вторника, 17 марта, решила приостановить железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой в связи с распространением в мире коронавируса. Позже об аналогичном решении касательно украинских поездов заявила и Беларусь.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!