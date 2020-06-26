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Лукашенко вслед за Путиным захотел "решительно" изменить Конституцию: что задумал

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Мир
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Лукашенко захотел изменить Конституцию

Лукашенко вслед за Путиным захотел изменить Конституцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает необходимым внести существенные изменения в Конституцию страны.

Как сообщает БЕЛТА, белорусскому лидеру представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными.

"Конституция – Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее".

"Что касается перераспределения полномочий наверху – президент, парламент, правительство, – это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", – сказал он.

Вместе с тем Лукашенко убежден: возвращение к документу образца 1994 года – это движение назад.

"Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть – пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал законопроект о поправках в Конституцию, которые дают ему возможность оставаться в кресле главы государства. Он "обнуляет" его президентские сроки и позволяет баллотироваться еще как минимум два раза после окончания текущего срока в 2024 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что граждане страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин.

БеларусьАлександр Лукашенко
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